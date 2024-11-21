Японские ученые предложили метод диагностики болезни Альцгеймера с помощью трех вопросов
Этот способ поможет выявлять заболевание на ранних стадиях. Обложка © freepik.com / senivpetro
Группа японских исследователей из университета Кэйо и медицинского центра Сайсэкай разработала метод ранней диагностики болезни Альцгеймера, основанный на трёх простых вопросах. Исследование показало, что это поможет выявить риск заболевания на начальной стадии, сообщает ТАСС.
В ходе исследования учёные выяснили, что три вопроса, а именно: «Беспокоит ли вас что-либо сейчас?», «Что приносит вам радость?» и «Какие новости за последние три месяца привлекли ваше внимание?» — могут дать ключевую информацию о возможном развитии болезни Альцгеймера.
В исследовании приняли участие 155 человек, из которых 108 были пациентами с различной стадией когнитивных нарушений, а 47 — здоровыми людьми. Результаты показали, что отрицательный ответ на первый вопрос, развернутый на второй и неспособность вспомнить свежие события (или упоминание новостей, произошедших давно) связаны с повышенным риском болезни. Также обращение за помощью к сопровождающему человеку во время диагностики стало дополнительным индикатором возможного риска.
Кроме того, сканирование мозга участников показало, что у людей с характерными ответами уровень амилоидных белков, вызванных развитием Альцгеймера, был в три раза выше среднего. Этот подход открывает новые перспективы для диагностики болезни на самых ранних стадиях и может существенно помочь в борьбе с диагнозом, который на данный момент трудно установить без дорогостоящих исследований.
Напомним, что недавно врачи рассказали о простом способе определить биологический возраст. Этот метод основывается на способности человека удерживать баланс, что связано с работой различных систем организма, включая вестибулярный аппарат, мышцы и нервную систему.