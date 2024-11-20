Фельдшер рассказала о пользе помидоров для здоровья

Фельдшер Наталья Балан, управляющая сетью пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы», в интервью для «Ленты.ру» рассказала о пользе помидоров для здоровья и объяснила, почему этот овощ стоит включать в рацион ежедневно.

По словам Балан, помидоры — это настоящая кладезь полезных веществ. Они содержат ликопин — мощный антиоксидант, который помогает снижать уровень холестерина в крови и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он также защищает клетки от быстрого старения, что особенно важно для пожилых людей.

Помимо ликопина, помидоры богаты калием, который помогает регулировать артериальное давление и выводить лишний натрий из организма. Это способствует нормализации водно-солевого баланса, за которым стоит следить людям, страдающим от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин К и кальций также присутствуют в помидорах. Они способствуют укреплению костей и предотвращают их ломкость. В сочетании с клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает бороться с запорами, помидоры оказывают мягкое слабительное действие. Они поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта, а также способствуют нормализации микрофлоры кишечника.

Не менее важны помидоры и для зрения. В них содержатся витамины А и С, а также бета-каротин, которые помогают предотвратить заболевания глаз, например, катаракту.

Интересно, что термически обработанные помидоры оказываются не менее полезными, чем свежие. При нагревании уровень ликопина в них увеличивается, и его становится легче усваивать. Это позволяет получать больше пользы от соусов или запеканок, в составе которых есть томаты.

Кроме помидоров, Наталья Балан отметила и другие овощи, полезные для здоровья. Среди них — баклажаны, бамия, темно-зелёные листовые овощи, брокколи и спаржа. Все эти продукты снижают уровень холестерина, укрепляют сосуды и помогают поддерживать нормальное артериальное давление.