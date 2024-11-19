Как сохранить бодрость зимой: советы диетолога

Зима может стать настоящим испытанием для организма из-за коротких световых дней, холода и общего снижения энергии. Однако, как утверждает врач-диетолог Елена Устинова, правильно составленный рацион и соблюдение простых рекомендаций помогут укрепить иммунитет и сохранить бодрость. В интервью для URA.RU специалист поделилась рекомендациями по зимнему питанию и образу жизни.

По словам Устиновой, в холодное время года рацион не должен сильно отличаться от летнего, за исключением увеличенной потребности в тёплом питании. Также важно не забывать о сезонных овощах и фруктах.

Диетолог считает, что также необходимо правильно сочетать макронутриенты в рационе. Основное внимание следует уделять белкам и полезным жирам, в то время как потребление углеводов следует ограничить. Устинова предлагает простые идеи для зимнего меню на день: утром — яичница, в обед — белковое блюдо с овощами, а на ужин — лёгкий приём пищи с рыбой или мясом.

Качественный сон также играет важную роль. Устинова рекомендует спать не менее восьми часов, чтобы восстанавливать силы. Однако она понимает, что в современных условиях достичь этого может быть сложно.

Физическая активность — ещё один ключевой аспект благополучия в зимний период. Диетолог советует выделять минимум три часа в неделю на физическую активность, будь то тренажёрный зал, бассейн или групповые занятия. «Можно заниматься по полчаса через день — это тоже отличный вариант. Чем меньше мы двигаемся, тем больше в нас застаиваются жидкости», — прокомментировала специалист.

Что касается напитков, кофе, как утверждает эксперт, может стать отличным стимулятором. При разумном потреблении он помогает поднять настроение и улучшить обмен веществ. Однако Устинова предостерегает от употребления сладких напитков и соков, которые могут способствовать набору веса.