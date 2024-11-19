Диетологи назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве

Британские диетологи Рианнон Ламберт и Ким Пирсон рассказали о популярных продуктах, которые воспринимаются как полезные, но в действительности содержат много сахара, соли или жиров. Их советы публикует Daily Mail.

По словам Ламберт, в авокадо высокое содержание клетчатки и полезных жиров, предотвращающих образование холестериновых бляшек. Но при этом в одном среднем фрукте может содержаться до 250 килокалорий, что эквивалентно калорийности шоколадного батончика. Поэтому диетолог рекомендовала употреблять авокадо в ограниченных количествах.

Кокосовое масло, часто рекламируемое как полезный продукт, оказалось не таким уж безвредным. Ламберт отметила, что 90% жиров в нём — насыщенные, и это больше, чем в сливочном масле.

Ламберт также указала на опасности, скрывающиеся в граноле. В 50-граммовой порции готового продукта из супермаркета может содержаться до 8,4 грамма сахара, что составляет 1/3 рекомендуемой суточной нормы.

Пирсон обратила внимание на овощные чипсы, которые готовятся на растительном масле с добавлением большого количества соли и ароматизаторов. Это делает их не менее вредными, чем картофельные аналоги.

Кроме того, Пирсон подчеркнула, что различные виды растительного молока, такие как миндальное, кокосовое и овсяное, могут содержать скрытый сахар. Диетолог советует внимательно читать этикетки и выбирать несладкие, витаминизированные варианты.