Учёные из Университета Бирмингема нашли новый способ защиты сосудов от стресса

Учёные из Университета Бирмингема выявили неожиданное полезное свойство какао. Новое исследование, опубликованное в журнале Food and Function, показало, что какао может смягчать негативное влияние стресса на сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию флавонолов.

Флавонолы — это натуральные соединения, которые придают цвет растительным продуктам, и в организме человека работают как антиоксиданты, защищая клетки от повреждения.

В эксперименте участвовали молодые здоровые добровольцы, разделенные на две группы. Каждой группе предложили съесть одинаковый завтрак, состоящий из двух круассанов с маслом, 10 граммов солёного сливочного масла, 1,5 ломтика сыра Чеддер и 250 мл цельного молока. Одной группе давали какао с низким содержанием флавонолов, другой — с высоким.

После короткого отдыха участникам предложили выполнить тест на скорость счета в уме, который становился все сложнее на протяжении восьми минут. Результаты показали, что употребление жирной пищи вместе с напитком с низким содержанием флавонолов снижало функцию сосудов. Этот эффект сохранялся на протяжении 90 минут после теста. В то же время обогащенное флавонолами какао нейтрализовало этот негативный эффект.