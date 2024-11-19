В России создан инновационный препарат для лечения суставов

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) вместе с канадскими коллегами разработали инновационный метод лечения остеоартрита, который может стать альтернативой хирургическим операциям по эндопротезированию. Это хроническое заболевание поражает более 800 миллионов человек в год по всему миру, затрагивая в основном крупные суставы, такие как коленные и тазобедренные.

Традиционные методы лечения остеоартрита включают инъекции гиалуроната натрия, которые обеспечивают временное облегчение за счет замены суставной смазки. Однако их эффект краткосрочен и требует регулярного повторения процедур. Новая разработка предлагает более устойчивое решение: инъекционные препараты на основе наночастиц из биосовместимых и биоразлагаемых материалов.

Основой новых препаратов являются конъюганты — структуры, сочетающие углеродные наночастицы и фитогликоген с аминогруппами. «Полученные конъюганты выдерживают внутрисуставное давление, равное 0,5—5,0 МПа, обеспечивают низкий коэффициент трения суставных поверхностей, лежащий в диапазоне 10−3—10−2, и удерживаются хрящом за счет электростатических сил», — объяснила заведующая лабораторией технологий ионообменных мембран МФТИ.

Лабораторные испытания на восьминедельных мышах показали, что конъюганты остаются в суставе до 13 суток, в отличие от гиалуроната натрия, который выводится через 4 дня. Это делает новый метод лечения более эффективным и экономически доступным. Считается, что со временем процедура может стать заменой хирургическим вмешательствам.

Команда ученых Московского Политеха разрабатывает медицинскую платформу для пациентов, которые проходят лечение от ревматологических заболеваний, в том числе артроза и артрита. В состав платформы войдет мобильное приложение для мониторинга состояния, что поможет врачам анализировать данные и корректировать терапию.