В России начали тестировать на людях лекарство от рака крови «Утжефра»

В России начались первые клинические исследования отечественного CAR-T-клеточного препарата «Утжефра», который предназначен для лечения злокачественных заболеваний крови. Об этом Life.ru узнал в пресс-службе Минздрава РФ. Разработки ведут в НМИЦ гематологии самого министерства.

«Инновационный клеточный препарат будет применяться для лечения особо агрессивных форм В-клеточных злокачественных заболеваний крови. Это пациенты с рецидивами и рефрактерными, то есть устойчивыми к терапии формами, для которых других методов терапии фактически не существует», — пояснила журналистам руководитель отдела клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России, врач-гематолог, главный исследователь Ольга Алёшина.

Она добавила, что клиническое исследование рассчитано на 60 пациентов, которые должны будут получить эту терапию в ближайший год. Когда данный этап завершится, тогда «Утжефра» будет зарегистрирован и начнёт производиться не только для пациентов НМИЦ гематологии, но и для других лечебных учреждений нашей страны. Его производство планируется на собственной лицензированной площадке центра, завершение строительства которой намечено на 2026 год, что существенно расширит объёмы производства, отметила Алёшина.