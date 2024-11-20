Появился простой способ определить биологический возраст

Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы представили простой домашний тест, который позволяет определить биологический возраст и общее состояние здоровья. Этот метод основывается на способности человека удерживать баланс, что связано с работой различных систем организма, включая вестибулярный аппарат, мышцы и нервную систему.

Тест, известный как «поза цапли», не требует специального оборудования и может быть выполнен в домашних условиях. Для его проведения необходимо встать на одну ногу, закрыть глаза и засечь время, в течение которого удастся удерживать равновесие. Исследования показывают, что чем меньше времени человек может стоять в этой позе, тем выше риск возникновения серьезных проблем со здоровьем, включая преждевременную смерть.

«Исследования показывают, что чем меньше человек может держать баланс, тем выше риск преждевременной смерти», — отметили в центре. Для людей в возрасте от 18 до 39 лет нормой считается 43 секунды. В возрастной группе от 40 до 49 лет это время составляет 40 секунд, от 50 до 59 лет — 37 секунд, от 60 до 69 лет — 30 секунд. Для тех, кому от 70 до 79 лет, нормой является 18-19 секунд.

Важно помнить, что результаты теста могут быть искажены при наличии внешних факторов, таких как стресс, усталость, алкоголь или недавние травмы. Поэтому тест следует выполнять в спокойной обстановке.

Проверка баланса позволяет оценить состояние не только опорно-двигательной системы, но и сердечно-сосудистой, когнитивной и нервной систем. Нарушение этих функций может указывать на начальные стадии хронических заболеваний, о которых человек даже не подозревает. Однако специалисты рекомендуют не ограничиваться только этим методом и при необходимости обращаться за профессиональной медицинской консультацией.