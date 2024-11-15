«Биологические часы»: Как кишечник помогает узнать биологический возраст человека
Нутрициолог Русанова: Биологический возраст можно узнать по микробиоте кишечника
Определить биологический возраст человека возможно с помощью генетического анализа микробиоты кишечника, уверена клинический нутрициолог Дарья Русанова. В беседе с «Газетой.ru» она отметила, что биологический возраст отражает индивидуальную скорость старения организма и может отличаться от паспортного как в меньшую, так и в большую сторону.
«Микробиота — индикатор воздействия различных факторов, влияющих на старение, поэтому учёные признали её биологическими часами», — подчеркнула эксперт.
По её словам, на скорость старения влияют разные факторы: питание, образ жизни, наследственность и окружающая среда. Поэтому люди одного возраста могут стареть с различной скоростью. Данные факторы отражается и на микробиоте кишечника, состоящей из «триллионов бактерий».
По словам врача, адекватное питание может значительно улучшить состояние микробиоты и скорректировать биологический возраст. В частности, продукты, богатые пищевыми волокнами и пробиотиками, положительно влияют на состав кишечной микрофлоры. К ним можно отнести фрукты, овощи, зелень, бобовые и цельнозерновые продукты.
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