«Биологические часы»: Как кишечник помогает узнать биологический возраст человека

Определить биологический возраст человека возможно с помощью генетического анализа микробиоты кишечника, уверена клинический нутрициолог Дарья Русанова. В беседе с «Газетой.ru» она отметила, что биологический возраст отражает индивидуальную скорость старения организма и может отличаться от паспортного как в меньшую, так и в большую сторону.

«Микробиота — индикатор воздействия различных факторов, влияющих на старение, поэтому учёные признали её биологическими часами», — подчеркнула эксперт.

По её словам, на скорость старения влияют разные факторы: питание, образ жизни, наследственность и окружающая среда. Поэтому люди одного возраста могут стареть с различной скоростью. Данные факторы отражается и на микробиоте кишечника, состоящей из «триллионов бактерий».