Учёные обнаружили неизвестное вещество в водопроводах США

Исследователи обнаружили химическое соединение, которое на протяжении десятилетий присутствует в питьевой воде, потребляемой более 113 миллионами американцев. Об этом сообщает CNN.

Вещество, известное как хлоронитроамидный анион, было выявлено недавно, хотя его существование было зафиксировано ещё 40 лет назад. Однако до сих пор не удавалось точно определить его состав, что стало возможным только благодаря новейшим методам химанализа.

Вещество образуется в процессе очистки воды с использованием хлорамина — химического реагента, получаемого при смешивании хлора и аммиака. Этот компонент активно используется в системах водоснабжения для уничтожения патогенных микроорганизмов, таких как бактерии и вирусы.

Тем не менее учёные пока не могут с уверенностью утверждать, как это вещество может повлиять на здоровье людей. Они отмечают, что токсичность остаётся неясной, и для оценки их воздействия на питьевую воду и здоровье населения предстоит провести дополнительные исследования.