По сточным водам США разлетается кошмарный вирус, делающий детей инвалидами

В сточных водах США обнаружили повышение концентрации энтеровируса D68 (EV-D68), который возбуждает острый вялый миелит, паралищующий спиной мозг. С начала года зафиксировали 13 случаев заражения, пишет NBC News.

Согласно исследованиям некоммерческой сети мониторинга WaterSCAN, повышенное содержание наблюдается по всей стране, и уровень всё растёт и растёт. За период с 2014 года было отмечено 758 случаев заболевания. Сообщают, что вирус быстро поражает нервную систему и вызывает слабость. Более прочих ему подвержены дети.

Издание указывает, что лекарств и методов лечения болезни на текущий момент не существует. Даже после нескольких лет интенсивной физиотерапии многие переболевшие остаются инвалидами.