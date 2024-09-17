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17 сентября, 14:12

По сточным водам США разлетается кошмарный вирус, делающий детей инвалидами

NBC: В сточных водах США распространяется неизлечимый вирус, вызывающий паралич

В сточных водах США обнаружили повышение концентрации энтеровируса D68 (EV-D68), который возбуждает острый вялый миелит, паралищующий спиной мозг. С начала года зафиксировали 13 случаев заражения, пишет NBC News.

Согласно исследованиям некоммерческой сети мониторинга WaterSCAN, повышенное содержание наблюдается по всей стране, и уровень всё растёт и растёт. За период с 2014 года было отмечено 758 случаев заболевания. Сообщают, что вирус быстро поражает нервную систему и вызывает слабость. Более прочих ему подвержены дети.

Издание указывает, что лекарств и методов лечения болезни на текущий момент не существует. Даже после нескольких лет интенсивной физиотерапии многие переболевшие остаются инвалидами.

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Недавно жителей двух американских штатов призвали сидеть дома в вечернее и ночное время из-за распространения переносимого комарами опасного вируса восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ). Комендантский час ввели в Массачусетсе и Вермонте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Николай Рюмин
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