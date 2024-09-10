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10 сентября, 19:04

Летальность 30%: В двух штатах США ввели комендантский час из-за редкого смертельного вируса

Daily Mail: Массачусетс и Вермонт в США ввели комендантский час из-за вируса ВЭЛ

Жителей двух американских штатов призвали сидеть дома в вечернее и ночное время из-за распространения переносимого комарами опасного вируса восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ). Как пишет Daily Mail, комендантский час в качестве рекомендации был введён в Массачусетсе и Вермонте.

ВЭЛ — вирусное заболевание, переносимое комарами, которое может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая отёк мозга или энцефалит. Риск летального исхода составляет 30% случаев. В группе риска — дети младше 15 лет и пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Департамент здравоохранения Вермонта отметил, что жителям следует воздержаться от выхода на улицу с 18:00 до 06:00, в часы, когда комары наиболее активны. Такие же меры были приняты в четырёх городах штата Массачусетс — Дугласе, Оксфорде, Саттоне и Вебстере.

Ранее сообщалось, что в США зарегистрирован первый случай смерти от вируса ВЭЛ. При этом у погибшего 41-летнего мужчины не было каких-либо сопутствующих заболеваний.

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Shutterstock / FOTODOM / AU USAnakul

Наталья Демьянова
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