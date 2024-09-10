Летальность 30%: В двух штатах США ввели комендантский час из-за редкого смертельного вируса

Жителей двух американских штатов призвали сидеть дома в вечернее и ночное время из-за распространения переносимого комарами опасного вируса восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ). Как пишет Daily Mail , комендантский час в качестве рекомендации был введён в Массачусетсе и Вермонте.

ВЭЛ — вирусное заболевание, переносимое комарами, которое может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая отёк мозга или энцефалит. Риск летального исхода составляет 30% случаев. В группе риска — дети младше 15 лет и пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Департамент здравоохранения Вермонта отметил, что жителям следует воздержаться от выхода на улицу с 18:00 до 06:00, в часы, когда комары наиболее активны. Такие же меры были приняты в четырёх городах штата Массачусетс — Дугласе, Оксфорде, Саттоне и Вебстере.