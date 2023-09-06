"Болезнь легионеров" добралась до детсада в Варшаве

"В детском саду № 20 на улице Семполовской в варшавском районе Центрум была обнаружена бактерия легионеллы. Проведённые исследования воды на наличие бактерий легионеллы показали положительный результ", — уточнила инспекция.

Санэпид взял ситуацию под свой контроль, детский сад тесно сотрудничает с ведомством и выполняет его рекомендации. Для уничтожения бактерий систему водоснабжения учреждения намерены прогреть до 70 градусов по Цельсию, поскольку при этой температуре Legionella гибнет. Далее трубы намерены размонтировать и продезинфицировать. В инспекции заверили, что случаев инфицирования детей и персонала детсада не зафиксировано.