"Болезнь легионеров" добралась до детсада в Варшаве
В детском саду в Варшаве выявили бактерию легионеллы в водопроводе
Бактерия Legionella, вызывающая легионеллёз ("болезнь легионеров"), была обнаружена в одном из детских садов Варшавы, сообщает санитарная инспекция польской столицы.
"В детском саду № 20 на улице Семполовской в варшавском районе Центрум была обнаружена бактерия легионеллы. Проведённые исследования воды на наличие бактерий легионеллы показали положительный результ", — уточнила инспекция.
Санэпид взял ситуацию под свой контроль, детский сад тесно сотрудничает с ведомством и выполняет его рекомендации. Для уничтожения бактерий систему водоснабжения учреждения намерены прогреть до 70 градусов по Цельсию, поскольку при этой температуре Legionella гибнет. Далее трубы намерены размонтировать и продезинфицировать. В инспекции заверили, что случаев инфицирования детей и персонала детсада не зафиксировано.
Вспышка легионеллёза произошла в Жешуве Подкарпатского воеводства у базы НАТО и позже распространилась на другие регионы Польши. Ранее количество заболевших легионеллёзом в стране выросло до 158 человек. На данный момент умер уже 21 заражённый. Болезнь даже добралась до Испании, а также отправила в больницы два батальона ВСУ.
ТАСС / AP / Omar Marques