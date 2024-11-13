Блогерша Кристина Мел умерла в 34 года от онкологии

В возрасте 34 лет умерла известная блогерша Кристина Мел. Она скончалась после продолжительной болезни. У девушки был рак крови, о котором она узнала шесть лет назад.

В 2021 году Кристина с радостью сообщила аудитории о ремиссии, но счастье было недолгим. Болезнь вернулась в декабре 2023-го. Несмотря на диагноз, девушка продолжала вести социальные сети и вдохновляла многих своим мужеством.

«Несмотря на все испытания судьбы, хочу запомнить эту осень такой светлой. Если кажется, что опускаются руки от всего, что свалилось на вас, знайте, это тоже пройдёт, рано опускать! Да вообще выкиньте эту мысль из головы», — написала Кристина в одной из последних публикаций.

В личном блоге девушка делилась переживаниями и опытом борьбы с раком, но 10 ноября всё же скончалась. О трагическом уходе сообщила её семья, которая сейчас собирает средства для поддержки матери Кристины в этот тяжёлый период.