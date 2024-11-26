Губернатор Цыбульский доложил Путину о производстве БПЛА в Архангельской области

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Чиновник рассказал, что регион поставил за два года на фронт свыше 3300 беспилотников, производство которых наладили в регионе. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Александр Цыбульский. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Запустили производство беспилотников. Больших заводов у нас нет по этой номенклатуре, но частные инициативы активно развиваются. Мы со многими командирами находимся на постоянной обратной связи. За два года больше 3300 дронов поставили в зону СВО», — поделился губернатор.

Цыбульский также добавил, что до 2022 года экономика области была ориентирована на экспорт в ЕС, сейчас удалось перестроить многие процессы и даже улучшить показатели, несмотря на обрушившиеся на страну санкции. Уже в следующем году регион должен выйти на рост ВВП на 2 — 3%. Также в Архангельской области действует территория опережающего развития, названная «Столица Севера», где реализуются многие инновационные проекты. По словам губернатора, запущены направления в сфере косметологии, фармацевтики, ВПК.