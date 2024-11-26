Песков объяснил необходимость спецпредставителя Путина в уголовно-правовой сфере
Песков: РФ активно взаимодействует с другими странами в уголовно-правовой сфере
Назначение посла по особым поручениям МИД РФ Ильи Рогачёва специальным представителем по уголовно-правовому сотрудничеству при президенте России Владимире Путине обусловлено активизацией международного взаимодействия в этой области. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге.
Он отметил, что Россия осуществляет сотрудничество в особенно важных областях, включая международно-правовое взаимодействие в борьбе с такими проблемами, как терроризм и отмывание денег. Песков подчеркнул, что эти вызовы требуют активной работы, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Также представитель Кремля указал, что Россия серьёзно вовлечена в существующие международные механизмы, включая партнёрство с государствами глобального Юга.
Ранее Песков заявил, что предложение о передаче ядерного оружия Киеву является крайне экстремистскими. Он считает, что эти идеи выдвигаются людьми, которые не отдают себе отчёт в реальности и не ощущают ответственность за свои действия. Также в ходе брифинга представитель Кремля отметил, что президент США Джо Байден и его администрация способствуют эскалации конфликта в Украине, что вызывает тревогу в Москве.
Life.ru