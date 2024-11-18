Путин выслушал в Кремле доклад губернатора Запорожья Балицкого

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. В ходе доклада глава региона доложил главе государства о проектах в области социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Рабочая встреча Путина и Балицкого. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Балицкий рассказал Путину, что в Запорожской области началась постройка детской областной больницы, продолжают восстанавливаться школы, дороги, промышленность и сельское хозяйство. Обсуждались также вопросы выплат жителям, потерявшим свои дома, и меры по обеспечению безопасности ЗАЭС.

«Выполняются все программы по выплатам после разрушений. Есть целый ряд государственных правительственных программ, которые мы сегодня реализуем в случае разрушения объектов: выплачиваем людям по потере жилья, есть ПВРы у нас качественные, мы на своих базах отдыха размещаем людей», – отчитался губернатор.

Он выразил уверенность в том, что регион выйдет на среднероссийские стандарты по всем отраслям народного хозяйства по всем субъектам. Балицкий отметил необходимость интенсифицировать вопросы, связанные с аглофабриками, с добычей, с Запорожским железорудным комбинатом, карьерами, на которых надо ставить аглофабрики. Это позволяет нам сильно изменить экономику региона, уверен он.