Украинские военные унизительно относятся к жителям подконтрольного города Запорожье, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, бойцы ВСУ чинят террор против горожан, которых называют «генетически неправильными украинцами» и «москалями».

«В оккупированном ВСУ городе Запорожье продолжает твориться беспредел и террор. В ВСУ местных жителей называют москалями, «схидняками» [«восточниками»] и «генетически неправильными украинцами», тем самым демонстрируя к ним пренебрежительное и унизительное отношение», – объяснил Рогов РИА «Новости».

Он убеждён в том, что этот город для Украины – это давно отрезанный ломоть.