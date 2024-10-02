Кравцов уверен в перевыполнении плана Путина по подготовке кадров к 2028 году Кравцов: В РФ подготовят 1,35 млн специалистов для ключевых отраслей экономики 2 октября, 16:22 Рабочие предприятия. Обложка © freepik / pch.vector

В России к 2028 году будет подготовлено свыше 1 миллиона специалистов для работы в основных отраслях экономики, что превысит поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу. Об этом доложил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время визита главы государства в индустриальный парк «Руднево» в Москве.

«Уважаемый Владимир Владимирович, ваше поручение к 2028 году подготовить 1 миллион квалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономики будет перевыполнено. Мы уже видим, что подготовим 1 миллион 350 тысяч, а к 2030 году — порядка 2 миллионов. И ставим своей задачей доведение занятости выпускников [колледжей] до 85%», — сказал Кравцов.

Он добавил, что также решён вопрос с трудоустройством выпускников колледжей, показатель вырос с 58% до 81%. Министр отметил, что сейчас всё меньше абитуриентов выбирают для учёбы юриспруденцию и экономику. Популярностью, по его словам, пользуются технические направления, сельское хозяйство и туризм. Чиновник подчеркнул, что именно эти специальности востребованы на рынке труда.

Кравцов также обратил внимание на увеличение в колледжах количества часов, посвящённых практике. Время таких занятий доведено до 80% от всего учебного времени. И, наконец, за два последних года в колледжи устроились работать более 10 тысяч новых педагогов, некоторые имеют за плечами солидный опыт работы на производстве.

Ранее сообщалось, что в России выявили самые дефицитные профессии. Среди них: дворники, токари и врачи. Также в список востребованных специальностей попали фрезеровщик, шлифовщик, повар, пекарь и кондитер. Торговые центры говорят о кадровом «голоде» по отношению к продавцам-консультантам.

Авторы Татьяна Миссуми