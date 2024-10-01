Названы самые дефицитные профессии в России
Headhunter: Дворники, токари и врачи стали самыми дефицитными профессиями в РФ
В России выявили самые дефицитные профессии. Среди них: дворники, токари и врачи. Об этом свидетельствуют данные Headhunter, передаёт РИА «Новости».
«Дворник — индекс активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата 31,1 тыс. рублей», — говорится в документе.
Также в список востребованных специальностей попали фрезеровщик, шлифовщик, повар, пекарь и кондитер. Торговые центры говорят о кадровом «голоде» по отношению к продавцам-консультантам. Небольшой дефицит есть и в профессии администратора магазина, автослесаря, автомеханика, фармацевта-провизора, слесаря, сантехника, агента по недвижимости и мерчандайзера.
Ранее Life.ru рассказал о профессиях, которые в ближайшее время могут покинуть рынок российского труда. К таким специальностям отнесли кассиров, бухгалтеров, фотографов и почтальонов. Все эти профессии сегодня спокойно может заменить искусственный интеллект. Некоторую деятельность ИИ уже активно выполняет за человека.
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