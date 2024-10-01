Названы самые дефицитные профессии в России

В России выявили самые дефицитные профессии. Среди них: дворники, токари и врачи. Об этом свидетельствуют данные Headhunter, передаёт РИА «Новости».

«Дворник — индекс активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата 31,1 тыс. рублей», — говорится в документе.

Также в список востребованных специальностей попали фрезеровщик, шлифовщик, повар, пекарь и кондитер. Торговые центры говорят о кадровом «голоде» по отношению к продавцам-консультантам. Небольшой дефицит есть и в профессии администратора магазина, автослесаря, автомеханика, фармацевта-провизора, слесаря, сантехника, агента по недвижимости и мерчандайзера.