Раскрыто 7 «вымирающих» профессий в России Эксперт Лоикова назвала операторов связи и кассиров исчезающими профессиями 15 сентября, 12:50 В РФ могут исчезнуть некоторые профессии. Обложка © freepik

Искусственный интеллект и автоматизация производственных процессов скоро приведут к исчезновению целого ряда профессии. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

«Многие печатные профессии стали менее востребованы. Их вообще очень сложно даже найти. Специалистов тоже стало меньше. Также можно отметить операторов связи. Это связано с автоматизацией процессов и переходом на цифровые технологии — чат-боты, голосовые роботы и так далее», — объяснила она.

Также снижается потребность в кассирах, автоматизированные кассовые системы легко заменяют человека. Будут испытывать сложности с трудоустройством и бухгалтеры, особенно в сфере малого бизнеса. Финансовую отчётность можно готовить через специальные программы, тем более что налоговый учёт заметно упростился за последние годы. Однако, по мнению Лоиковой, крупные фирмы не станут отказываться от высококвалифицированных финансистов и бухгалтеров, так как компьютер может совершать ошибки.

Совсем упал спрос на фотографов, делающих снимки на плёнку, а также на специалистов по ремонту устаревшей техники. Услуги последних могут потребоваться разве что коллекционерам раритетных вещей. И, наконец, под сокращение попадут почтальоны. Сейчас уже практикуется доставка посылок при помощи дронов, а письма отправляются по электронной почте.

Ранее Life.ru публиковал результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Врачи и IT-специалисты возглавили рейтинг самых престижных специальностей. В пользу этих двух профессий высказались по 32% респондентов. На втором месте (за них проголосовали по 17% опрошенных) расположились силовики и рабочие специальности. В топ-5 также вошли инженеры с юристами.

Авторы Татьяна Миссуми