Путин обеспокоен угасающим интересом к математике

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных призвал обратить внимание на меры, которые могут помочь повысить интерес к математике. Глава государства обеспокоен, что изучение естественных наук в последнее время стало менее популярным.

«Мы предпринимаем шаги, но этого недостаточно, поскольку интерес абитуриентов к математике и к образовательным направлениям, связанным с математикой, физикой и химией, к сожалению, вновь снизился. Это вызывает беспокойство», — отметил глава государства.

Со слов Путина, для решения проблемы необходимо объединить усилия министерства просвещения, министерства науки и Сириуса как одной из ключевых организаций в этой области.