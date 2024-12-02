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2 декабря, 16:04

Путин обеспокоен угасающим интересом к математике

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных призвал обратить внимание на меры, которые могут помочь повысить интерес к математике. Глава государства обеспокоен, что изучение естественных наук в последнее время стало менее популярным.

«Мы предпринимаем шаги, но этого недостаточно, поскольку интерес абитуриентов к математике и к образовательным направлениям, связанным с математикой, физикой и химией, к сожалению, вновь снизился. Это вызывает беспокойство», — отметил глава государства.

Со слов Путина, для решения проблемы необходимо объединить усилия министерства просвещения, министерства науки и Сириуса как одной из ключевых организаций в этой области.

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К слову, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении в России нового профессионального праздника — Дня математика. Отмечать его страна будет 1 декабря.

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Life.ru

Марина Фещенко
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