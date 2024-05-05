Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 10:56

День математика будут отмечать в России 1 декабря

В России учредили День математика, он будет отмечаться 1 декабря

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении в России нового профессионального праздника — Дня математика. Отмечать его страна будет 1 декабря, сообщает пресс-служба правительства.

"День математика будет отмечаться зимой. Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря — день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского", рассказали в кабмине.

Предложение о празднике в правительство направил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий. Впервые идею вынесли на обсуждение на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики в МГУ в ноябре 2023 года. Его поддержали участники. Теперь Министерству просвещения предстоит в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.

Где появился Первомай и кто начал его праздновать раньше всех
Где появился Первомай и кто начал его праздновать раньше всех

Ранее в России предложили установить другой праздник — День многодетных семей. С соответствующим предложением выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Отмечать праздник предлагается 23 января.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
  • Новости
  • Праздники
  • Правительство РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров