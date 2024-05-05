День математика будут отмечать в России 1 декабря

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении в России нового профессионального праздника — Дня математика. Отмечать его страна будет 1 декабря, сообщает пресс-служба правительства.

"День математика будет отмечаться зимой. Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря — день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского", — рассказали в кабмине.

Предложение о празднике в правительство направил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий. Впервые идею вынесли на обсуждение на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики в МГУ в ноябре 2023 года. Его поддержали участники. Теперь Министерству просвещения предстоит в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.