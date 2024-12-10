Путин подчеркнул важность работы СПЧ по фиксации нарушений прав со стороны Киева

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность работы Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также по информированию о военных преступлениях. Об этом глава государства заявил на ежегодном заседании СПЧ, которое он проводит по видеосвязи.

Путин по видеосвязи проводит заседание СПЧ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Вы регулярно бываете на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии, знаете о нуждах их жителей. Все эти темы обязательно сегодня обсудим. Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул значимость помощи, которую СПЧ оказывает участникам спецоперации (СВО) и их семьям. По его словам, что чрезвычайно важно, что совет работает в тесном сотрудничестве с Общественной палатой, волонтёрскими организациями и фондом «Защитники Отечества». Как отметил глава государства, члены СПЧ активно помогают жителям территорий, которые находятся под обстрелом со стороны противника. Кроме того, они в значительной мере способствуют обеспечению наших военных на передовой, включая продукцию, произведенную в рамках так называемого народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Такой подход, по мнению Путина, укрепляет взаимосвязь между гражданским обществом и военными, а также демонстрирует солидарность и поддержку со стороны общества участникам СВО.