«Не организовывать кишлаки»: В СПЧ призвали ужесточить правила выдачи гражданства
Глава СПЧ Фадеев потребовал ужесточить правила выдачи гражданства РФ мигрантам
Правила выдачи мигрантам российского гражданства должны быть ужесточены. Об этом заявил руководитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Страна должна быть открыта, но правила приёма мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жёсткими», — отметил он в беседе с РБК.
Как отметил глава СПЧ, выдача гражданства РФ миллионам иностранцев привела к тому, что в школах обучается множество детей, которые совсем не знают русского языка и даже не могут на нём изъясняться. При этом в семье на русском также не разговаривают. Фадеев предостерёг, что такие люди никогда не сумеют социализироваться после переезда в нашу страну.
«Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов и выдачи им паспортов должны быть очень жёсткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», — подчеркнул глава СПЧ в беседе с РБК.
По мнению Фадеева, позволять трудовым мигрантам приезжать в Россию стоит только при условии заключения ими срочного трудового контракта. При этом его нарушение должно влечь незамедлительное выдворение.
Ранее в Госдуме решили ввести штрафы до 60 миллионов рублей за поддельные документы у мигрантов. Наказание за использование, передачу и продажу таковых тоже ужесточат.
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