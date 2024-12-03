«Не организовывать кишлаки»: В СПЧ призвали ужесточить правила выдачи гражданства

Правила выдачи мигрантам российского гражданства должны быть ужесточены. Об этом заявил руководитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Страна должна быть открыта, но правила приёма мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жёсткими», — отметил он в беседе с РБК.

Как отметил глава СПЧ, выдача гражданства РФ миллионам иностранцев привела к тому, что в школах обучается множество детей, которые совсем не знают русского языка и даже не могут на нём изъясняться. При этом в семье на русском также не разговаривают. Фадеев предостерёг, что такие люди никогда не сумеют социализироваться после переезда в нашу страну.

«Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов и выдачи им паспортов должны быть очень жёсткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», — подчеркнул глава СПЧ в беседе с РБК.

По мнению Фадеева, позволять трудовым мигрантам приезжать в Россию стоит только при условии заключения ими срочного трудового контракта. При этом его нарушение должно влечь незамедлительное выдворение.