В Госдуме хотят лишить мигрантов права на получение гражданства и ВНЖ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым подготовили для внесения на рассмотрение ГД пакет законопроектов, которые, помимо прочего, предусматривают запрет на получение вида на жительство или российского гражданства трудовыми мигрантами, приехавшими в РФ в рамках организованного набора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

«Представляется целесообразным, чтобы в основные принципы и элементы системы организованного набора были включены следующие предложения. Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства РФ», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В сопроводительных документах также предложено запретить членам семей мигрантов въезжать на российскую территорию. Кроме того, планируется в трудовом договоре обрамить время пребывания иностранного гражданина в России. После окончания этого срока работодатель должен будет позаботиться об обратном выезде работника, запретив ему предлагать свои услуги другим потенциальным начальникам.