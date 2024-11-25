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25 ноября, 16:30

На стройплощадках в Ленобласти искали нелегальных мигрантов, а нашли 40 призывников

В Петербурге и области 300 мигрантов прошли проверку документов в ходе рейда

Силовые структуры провели рейд на стройплощадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в ходе которой было проверено около 300 мигрантов. Из них 40 человек были поставлены на воинский учёт и получили повестки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военные следственные органы.

Рейд был организован военным следственным управлением СК России по Ленинградскому военному округу совместно с представителями различных служб, включая Росгвардию и миграционную полицию. Целью мероприятия было выявление граждан, которые получили российское гражданство, но не были зарегистрированы на воинский учет.

В результате проверки были обнаружены 22 человека с административными нарушениями. Для 40 граждан организована работа по постановке на учет, и им вручены повестки для явки в военные комиссариаты Санкт-Петербурга. Также в ходе рейда проводилась разъяснительная работа о правилах и условиях поступления на военную службу в Вооруженные силы России.

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Ранее Госдума разработала комплекс из 10 «незамедлительных» мер по мигрантам. Проект в первую очередь подразумевает изменения в части сдачи устного экзамена на знание русского языка мигрантами, которые получают патент для работы. Авторы настаивают на необходимости установления закрытого списка государственных учреждений, имеющих право проводить это тестирование, и исключении коммерческих посредников из этого процесса.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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