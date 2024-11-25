На стройплощадках в Ленобласти искали нелегальных мигрантов, а нашли 40 призывников

Силовые структуры провели рейд на стройплощадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в ходе которой было проверено около 300 мигрантов. Из них 40 человек были поставлены на воинский учёт и получили повестки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военные следственные органы.

Рейд был организован военным следственным управлением СК России по Ленинградскому военному округу совместно с представителями различных служб, включая Росгвардию и миграционную полицию. Целью мероприятия было выявление граждан, которые получили российское гражданство, но не были зарегистрированы на воинский учет.

В результате проверки были обнаружены 22 человека с административными нарушениями. Для 40 граждан организована работа по постановке на учет, и им вручены повестки для явки в военные комиссариаты Санкт-Петербурга. Также в ходе рейда проводилась разъяснительная работа о правилах и условиях поступления на военную службу в Вооруженные силы России.