Госдума вводит запрет на приём в школы детей мигрантов без знания русского
Госдума в I чтении приняла запрет на приём в школы без знания русского языка
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Инициатива была представлена группой депутатов от всех пяти фракций, возглавляемой спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, которая руководит думской комиссией по миграционной политике, и поддержана единогласно.
Ранее правительство одобрило данный законопроект с учётом определенных замечаний. Согласно его положениям, иностранные граждане смогут поступать на обучение по основным общеобразовательным программам только при наличии документа, подтверждающего законность их пребывания в России. Кроме того, для поступления в школу необходимо будет успешно пройти тестирование на знание русского языка. Это тестирование будет бесплатным и проводиться в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.
Напомним, что согласно последним исследованиям, 18% детей мигрантов либо плохо владеют русским, либо не знают его вовсе. При этом более 58% учеников-мигрантов успешно справились с диагностическим тестом по русскому языку.
Kandinsky 3.1 / Life.ru