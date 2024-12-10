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10 декабря, 12:19

Госдума вводит запрет на приём в школы детей мигрантов без знания русского

Госдума в I чтении приняла запрет на приём в школы без знания русского языка

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Инициатива была представлена группой депутатов от всех пяти фракций, возглавляемой спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, которая руководит думской комиссией по миграционной политике, и поддержана единогласно.

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Ранее правительство одобрило данный законопроект с учётом определенных замечаний. Согласно его положениям, иностранные граждане смогут поступать на обучение по основным общеобразовательным программам только при наличии документа, подтверждающего законность их пребывания в России. Кроме того, для поступления в школу необходимо будет успешно пройти тестирование на знание русского языка. Это тестирование будет бесплатным и проводиться в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

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Напомним, что согласно последним исследованиям, 18% детей мигрантов либо плохо владеют русским, либо не знают его вовсе. При этом более 58% учеников-мигрантов успешно справились с диагностическим тестом по русскому языку.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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