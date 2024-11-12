РПЦ оценила идею запретить приём детей мигрантов в школы без знания русского языка

Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале поддержал инициативу о запрете приема детей мигрантов в школы без подтверждения их знаний русского языка, назвав её «правильной и необходимой».

«Инициатива, без сомнения, верная и нужная. Если она реализуется, это хотя бы освободит детей от ограничений, «равнения на отстающего», — отметил архиепископ.

Он подчеркнул, что демографический принцип существования России заключается в том, что её ядром является русский православный народ, который объединяет многонациональный народ России. Об этом многократно говорил и святейший патриарх Кирилл: в условиях народозамещения мы можем утратить Россию.

Архиепископ также привел несколько высказываний патриарха Кирилла, отметив, что присутствие людей другой культуры, языка и религии в России возможно, но обязательно должно основываться на «уважении к русскому народу и русской культуре, которая является культурой большинства» .