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12 ноября, 14:39

РПЦ оценила идею запретить приём детей мигрантов в школы без знания русского языка

Архиепископ Савва поддержал запрет приёма мигрантов в школы без знания языка

Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале поддержал инициативу о запрете приема детей мигрантов в школы без подтверждения их знаний русского языка, назвав её «правильной и необходимой».

«Инициатива, без сомнения, верная и нужная. Если она реализуется, это хотя бы освободит детей от ограничений, «равнения на отстающего», — отметил архиепископ.

Он подчеркнул, что демографический принцип существования России заключается в том, что её ядром является русский православный народ, который объединяет многонациональный народ России. Об этом многократно говорил и святейший патриарх Кирилл: в условиях народозамещения мы можем утратить Россию.

Архиепископ также привел несколько высказываний патриарха Кирилла, отметив, что присутствие людей другой культуры, языка и религии в России возможно, но обязательно должно основываться на «уважении к русскому народу и русской культуре, которая является культурой большинства» .

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Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о планах внести в Госдуму законопроект, который запретит зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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