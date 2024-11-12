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12 ноября, 08:51

За что могут лишить гражданства России: 5 веских причин

Шпионаж, неприсяга и мятеж могут стать поводами для лишения гражданства РФ

Гражданство РФ даёт жителям страны ряд прав и обязанностей, которые обеспечивают им защиту и поддержку со стороны государства. Однако за нарушение некоторых правил могут лишить российского паспорта. В частности, потерять заветную бордовую корочку можно из-за ряда преступлений, пишет РИА «ФедералПресс».

Отмечается, что люди, получившие паспорт по факту рождения в России, не могут быть лишены гражданства без их желания. Однако те, кто стал гражданином РФ по приезде в страну, может потерять паспорт, нарушив закон по 64 статьям Уголовного кодекса. В их числе совершение тяжких преступлений, надругательство над государственным символом, организация массовых беспорядков, терроризм, шпионаж и другое.

Также с 23 ноября 2024 года люди, получившие гражданство, но не принесшие присягу, не могут считаться гражданами РФ. Однако это нововведение касается только тех, кто стал гражданином после 1 сентября 2017 года. Гражданство может быть аннулировано и у тех, кто создаёт угрозу национальной безопасности России. В таком случае решение выносит ФСБ, человека могут выдворить за пределы страны.

В России впервые лишили приобретённого гражданства за фейки об армии
В России впервые лишили приобретённого гражданства за фейки об армии

С 8 августа 2024 года мигранты, получившие российский паспорт, обязаны вставать на воинский учёт. Невыполнение этого требования может лишить иностранца статуса гражданина. Также паспорт отбирают в ситуации, если выяснится, что мигрант предоставил при оформлении документа поддельные или недействительные документы.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме рассмотрят закон о лишении приобретённого гражданства за нарушение присяги. В пояснительной записке указано, что сейчас иностранцы получают российский паспорт ради социальных льгот, хорошего образования, бесплатной медицины, но совсем не понимают, что гражданство другой страны накладывает на них определённые обязательства.

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АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин

Алёна Зиновьева
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