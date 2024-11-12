За что могут лишить гражданства России: 5 веских причин

Гражданство РФ даёт жителям страны ряд прав и обязанностей, которые обеспечивают им защиту и поддержку со стороны государства. Однако за нарушение некоторых правил могут лишить российского паспорта. В частности, потерять заветную бордовую корочку можно из-за ряда преступлений, пишет РИА «ФедералПресс».

Отмечается, что люди, получившие паспорт по факту рождения в России, не могут быть лишены гражданства без их желания. Однако те, кто стал гражданином РФ по приезде в страну, может потерять паспорт, нарушив закон по 64 статьям Уголовного кодекса. В их числе совершение тяжких преступлений, надругательство над государственным символом, организация массовых беспорядков, терроризм, шпионаж и другое.

Также с 23 ноября 2024 года люди, получившие гражданство, но не принесшие присягу, не могут считаться гражданами РФ. Однако это нововведение касается только тех, кто стал гражданином после 1 сентября 2017 года. Гражданство может быть аннулировано и у тех, кто создаёт угрозу национальной безопасности России. В таком случае решение выносит ФСБ, человека могут выдворить за пределы страны.

С 8 августа 2024 года мигранты, получившие российский паспорт, обязаны вставать на воинский учёт. Невыполнение этого требования может лишить иностранца статуса гражданина. Также паспорт отбирают в ситуации, если выяснится, что мигрант предоставил при оформлении документа поддельные или недействительные документы.