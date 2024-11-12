За что могут лишить гражданства России: 5 веских причин
Шпионаж, неприсяга и мятеж могут стать поводами для лишения гражданства РФ
Гражданство РФ даёт жителям страны ряд прав и обязанностей, которые обеспечивают им защиту и поддержку со стороны государства. Однако за нарушение некоторых правил могут лишить российского паспорта. В частности, потерять заветную бордовую корочку можно из-за ряда преступлений, пишет РИА «ФедералПресс».
Отмечается, что люди, получившие паспорт по факту рождения в России, не могут быть лишены гражданства без их желания. Однако те, кто стал гражданином РФ по приезде в страну, может потерять паспорт, нарушив закон по 64 статьям Уголовного кодекса. В их числе совершение тяжких преступлений, надругательство над государственным символом, организация массовых беспорядков, терроризм, шпионаж и другое.
Также с 23 ноября 2024 года люди, получившие гражданство, но не принесшие присягу, не могут считаться гражданами РФ. Однако это нововведение касается только тех, кто стал гражданином после 1 сентября 2017 года. Гражданство может быть аннулировано и у тех, кто создаёт угрозу национальной безопасности России. В таком случае решение выносит ФСБ, человека могут выдворить за пределы страны.
С 8 августа 2024 года мигранты, получившие российский паспорт, обязаны вставать на воинский учёт. Невыполнение этого требования может лишить иностранца статуса гражданина. Также паспорт отбирают в ситуации, если выяснится, что мигрант предоставил при оформлении документа поддельные или недействительные документы.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме рассмотрят закон о лишении приобретённого гражданства за нарушение присяги. В пояснительной записке указано, что сейчас иностранцы получают российский паспорт ради социальных льгот, хорошего образования, бесплатной медицины, но совсем не понимают, что гражданство другой страны накладывает на них определённые обязательства.
АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин