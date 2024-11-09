МВД: В РФ лишат гражданства иностранцев, не принесших присягу до 22 ноября

В России будут лишать гражданства иностранцев, которые не прошли процедуру присяги до 22 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте «МВД-медиа».

«22 ноября 2024 года истекает срок для принесения присяги гражданина Российской Федерации лицами, в отношении которых приняты решения о приёме в российское гражданство в соответствии с ранее действовавшим федеральным законом от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации», — указано в сообщении.

В МВД уточнили, что с 23 ноября у таких лиц аннулируется статус гражданина России. В ведомстве добавили, что положения указа не распространяются на тех, кто получил гражданство РФ до 1 сентября 2017 года. Иностранцы освобождены от обязанности приносить присягу, так как на момент получения гражданства подобное требование просто отсутствовало.