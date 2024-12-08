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8 декабря, 06:00

Мигрантам могут запретить жить рядом со школами и детскими садами

В Госдуме разрабатывают проект о запрете размещения мигрантов вблизи школ

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете размещения мигрантов на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов. С такой идеей выступила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

«Также мы считаем крайне важным запретить регистрацию мигрантов в помещениях школ, садов и других учреждений, где находятся дети», пояснил ТАСС лидер ЛДПР.

На данный момент законодательство не устанавливает ограничений на размещение мест проживания трудовых мигрантов. По мнению Слуцкого, нахождение хостелов рядом с детскими учебными заведениями может представлять «потенциальную угрозу в случае проявления асоциального поведения для несовершеннолетних обучающихся». Иногда встречаются случаи, когда мигранты проживают во временно закрытых образовательных организациях. Обычно такие объекты сдаются в аренду, но не меняют своё целевое значение, говорит он.

«Ярким примером тому является недавняя новость о проживании трудовых мигрантов в здании детского сада в Пермском крае, которое сдано в аренду местному предприятию», — говорится в пояснительной записке к документу.

Детский садик в Перми превратили в «хостел» для двух сотен мигрантов
Детский садик в Перми превратили в «хостел» для двух сотен мигрантов

Напомним, что с 10 декабря в России появится ещё один закон, который коснётся мигрантов. Теперь приезжие иностранные граждане должны будут сдавать тестирование по русскому языку, истории и законодательству страны. Организаторами тестирования смогут стать только государственные учреждения, уполномоченные правительством.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Наталья Афонина
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