Мигрантам могут запретить жить рядом со школами и детскими садами
В Госдуме разрабатывают проект о запрете размещения мигрантов вблизи школ
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете размещения мигрантов на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов. С такой идеей выступила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
«Также мы считаем крайне важным запретить регистрацию мигрантов в помещениях школ, садов и других учреждений, где находятся дети», — пояснил ТАСС лидер ЛДПР.
На данный момент законодательство не устанавливает ограничений на размещение мест проживания трудовых мигрантов. По мнению Слуцкого, нахождение хостелов рядом с детскими учебными заведениями может представлять «потенциальную угрозу в случае проявления асоциального поведения для несовершеннолетних обучающихся». Иногда встречаются случаи, когда мигранты проживают во временно закрытых образовательных организациях. Обычно такие объекты сдаются в аренду, но не меняют своё целевое значение, говорит он.
«Ярким примером тому является недавняя новость о проживании трудовых мигрантов в здании детского сада в Пермском крае, которое сдано в аренду местному предприятию», — говорится в пояснительной записке к документу.
Напомним, что с 10 декабря в России появится ещё один закон, который коснётся мигрантов. Теперь приезжие иностранные граждане должны будут сдавать тестирование по русскому языку, истории и законодательству страны. Организаторами тестирования смогут стать только государственные учреждения, уполномоченные правительством.
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