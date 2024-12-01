Россиянам напомнили о новых законах, вступивших в силу 1 декабря

С 1 декабря в России появятся новые законы, которые необходимо соблюдать гражданам и гостям страны. Полный список опубликовали на сайте Государственный Думы РФ.

Биометрические данные иностранных граждан, въезжающих в Россию. С 1 декабря начнут проводить эксперимент, в рамках которого иностранцы, приехавшие в РФ, должны предоставлять свои биометрические данные (изображение лица и отпечатки пальцев}. Сначала сбор информации будет производиться только на границе в московских аэропортах и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

Освобождение участников СВО от выплаты просроченных кредитов до 10 миллионов рублей. Данное послабление распространяется только на мобилизованных и призывников, исключая курсантов военных училищ и вузов, а также тех, кто заключает контракт после 1 декабря 2024 года. Это правило также касается супругов военнослужащих.

Запрет пропаганды чайлдфри. Данный законопроект вступит в силу 4 декабря. Теперь на официальном уровне «запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе». Нарушителям установлены штрафы: для физических лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Новые экзамены для мигрантов, приехавших в Россию. Закон вступит в силу с 10 декабря. Иностранные граждане, которые прибыли в РФ, будут сдавать тестирование по русскому языку, истории и законодательству страны. Проводить экзамены смогут только государственные учреждения, уполномоченные правительством.