Россиянам напомнили о новых законах, вступивших в силу 1 декабря
В России в силу вступили ограничения для мигрантов и запрет пропаганды чайлдфри
С 1 декабря в России появятся новые законы, которые необходимо соблюдать гражданам и гостям страны. Полный список опубликовали на сайте Государственный Думы РФ.
Биометрические данные иностранных граждан, въезжающих в Россию. С 1 декабря начнут проводить эксперимент, в рамках которого иностранцы, приехавшие в РФ, должны предоставлять свои биометрические данные (изображение лица и отпечатки пальцев}. Сначала сбор информации будет производиться только на границе в московских аэропортах и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.
Освобождение участников СВО от выплаты просроченных кредитов до 10 миллионов рублей. Данное послабление распространяется только на мобилизованных и призывников, исключая курсантов военных училищ и вузов, а также тех, кто заключает контракт после 1 декабря 2024 года. Это правило также касается супругов военнослужащих.
Запрет пропаганды чайлдфри. Данный законопроект вступит в силу 4 декабря. Теперь на официальном уровне «запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе». Нарушителям установлены штрафы: для физических лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
Новые экзамены для мигрантов, приехавших в Россию. Закон вступит в силу с 10 декабря. Иностранные граждане, которые прибыли в РФ, будут сдавать тестирование по русскому языку, истории и законодательству страны. Проводить экзамены смогут только государственные учреждения, уполномоченные правительством.
Ранее в России приняли новый важный кошачий и собачий закон. Теперь владельцев домашних животных начнут штрафовать за нарушение правил содержания питомцев. Если обидели хвостатого, то нужно заплатить от 1,5 до 3 тысяч рублей. Должностные лица в этот проступок вложатся побольше — от 5 до 15 тысяч, а юридические — до 30 тысяч. Подробнее о новых законах – в материале Life.ru.
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