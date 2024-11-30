Закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных принят в России

Федеральный закон о внесении изменений в статью 8.52 КоАП, устанавливающих штрафы для владельцев домашних животных за нарушение правил содержания питомцев, принят в России. Соответствующий документ 30 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон предусматривает штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан, признанных виновными в совершении соответствующего административного правонарушения. Должностным лицам за тот же проступок придётся выложить от 5 до 15 тысяч, а юридическим — до 30 тысяч.