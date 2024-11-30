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30 ноября, 18:27

Закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных принят в России

Федеральный закон о внесении изменений в статью 8.52 КоАП, устанавливающих штрафы для владельцев домашних животных за нарушение правил содержания питомцев, принят в России. Соответствующий документ 30 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон предусматривает штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан, признанных виновными в совершении соответствующего административного правонарушения. Должностным лицам за тот же проступок придётся выложить от 5 до 15 тысяч, а юридическим — до 30 тысяч.

Ранее законопроект получил одобрение в Госдуме РФ и Совете Федерации. Нижняя палата парламента приняла документ 26 ноября, верхняя — 27 ноября.

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Ранее россиянам рассказали, кого коснутся новые штрафы. Стать фигурантом административного дела можно, например, в результате выгула собаки без поводка и ошейника. В этом случае принятый закон позволит отрезвить безответственных владельцев животных, уверены в Госдуме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Uzo Borewicz

Илья Пушкарев
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