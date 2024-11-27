В Госдуме объяснили, кого будут штрафовать за неправильное содержание питомцев

Новый закон о штрафах за несоблюдение правил содержания питомцев направлен, в том числе, против безответственных хозяев, поскольку опасность представляют не только бродячие животные, но и домашние. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Он подчеркнул, что агрессию к человеку могут проявить собаки, которые бесконтрольно гуляют без поводка и ошейника.

«Вот к владельцам таких животных и применяются новые штрафы — отрезвить и напомнить об ответственности», — отметил собеседник RT.