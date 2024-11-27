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27 ноября, 08:45

В Госдуме объяснили, кого будут штрафовать за неправильное содержание питомцев

Депутат Толмачёв: За выгул собак без поводка и намордника могут оштрафовать

Новый закон о штрафах за несоблюдение правил содержания питомцев направлен, в том числе, против безответственных хозяев, поскольку опасность представляют не только бродячие животные, но и домашние. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Он подчеркнул, что агрессию к человеку могут проявить собаки, которые бесконтрольно гуляют без поводка и ошейника.

«Вот к владельцам таких животных и применяются новые штрафы — отрезвить и напомнить об ответственности», — отметил собеседник RT.

Эксперт разнесла идею о штрафах за нарушение содержания питомцев
Эксперт разнесла идею о штрафах за нарушение содержания питомцев

Напомним, ранее Госдума приняла закон о штрафах за неправильное содержание питомцев. Документ предполагает штрафы для граждан в размере до 3 000, для должностных лиц — до 15 000, для юрлиц — до 30 000 рублей.

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Борис Эльфанд
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