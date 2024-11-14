Похитительницы кота Лучика в Москве повергли в шок «опытами» над животными
SHOT: Девочки, похитившие кота из зоомагазина в Москве, красят животных
Одна из девочек опубликовала в соцсетях фото разноцветной собачки. Фото © SHOT
В похитительницах рыжего кота Лучика из зоомагазина в Москве узнали двух школьниц 10 и 12 лет, которые любят издеваться над животными. Одноклассники сообщили SHOT, что одна из девочек опубликовала в социальных сетях фото разноцветной собачки.
У одной из похитительниц есть психические проблемы. Фото © SHOT
Известно, что у одной из похитительниц есть психические проблемы. Сейчас подростков-нефоров ищут волонтёры. Они переживают, что школьницы издеваются над похищенным Лучиком и красят его в разные цвета.
Напомним, рыжего кота по кличке Лучик бросили предыдущие хозяева. Его подобрали и временно поселили в зоомагазине на Речном вокзале. А недавно малыша похитили, кадры с камер наблюдения попали в Сеть. Совершивших кражу посетительниц до сих пор не нашли.