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14 ноября, 17:05

Похитительницы кота Лучика в Москве повергли в шок «‎опытами» над животными

SHOT: Девочки, похитившие кота из зоомагазина в Москве, красят животных

Одна из девочек опубликовала в соцсетях фото разноцветной собачки. Фото © SHOT

Одна из девочек опубликовала в соцсетях фото разноцветной собачки. Фото © SHOT

В похитительницах рыжего кота Лучика из зоомагазина в Москве узнали двух школьниц 10 и 12 лет, которые любят издеваться над животными. Одноклассники сообщили SHOT, что одна из девочек опубликовала в социальных сетях фото разноцветной собачки.

У одной из похитительниц есть психические проблемы. Фото © SHOT

У одной из похитительниц есть психические проблемы. Фото © SHOT

Известно, что у одной из похитительниц есть психические проблемы. Сейчас подростков-нефоров ищут волонтёры. Они переживают, что школьницы издеваются над похищенным Лучиком и красят его в разные цвета.

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Напомним, рыжего кота по кличке Лучик бросили предыдущие хозяева. Его подобрали и временно поселили в зоомагазине на Речном вокзале. А недавно малыша похитили, кадры с камер наблюдения попали в Сеть. Совершивших кражу посетительниц до сих пор не нашли.

Алена Пенчугина
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