Похитительницы кота Лучика в Москве повергли в шок «‎опытами» над животными

В похитительницах рыжего кота Лучика из зоомагазина в Москве узнали двух школьниц 10 и 12 лет, которые любят издеваться над животными. Одноклассники сообщили SHOT, что одна из девочек опубликовала в социальных сетях фото разноцветной собачки.

У одной из похитительниц есть психические проблемы. Фото © SHOT

Известно, что у одной из похитительниц есть психические проблемы. Сейчас подростков-нефоров ищут волонтёры. Они переживают, что школьницы издеваются над похищенным Лучиком и красят его в разные цвета.