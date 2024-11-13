На камеры попало дерзкое похищение кота двумя девочками из зоомагазина в Москве
Две девушки открыли клетку и украли кота из зоомагазина в Москве
В Москве две девушки пришли в зоомагазин, открыли клетку с котом и унесли его с собой. Кадры с камер наблюдения попали в Сеть. Совершивших кражу посетительниц до сих пор не нашли.
В Москве украли кота из зоомагазина. Видео © VK / Инцидент Москва
Администратор магазина рассказала 360.ru, что животное поступило к ним из приюта и находилось на передержке. Коту хотели найти хозяев, однако пока питомцем никто не интересовался. Владельцы торговой точки уже обратились в полицию, заведено уголовное дело.
Ранее в Троицке Челябинской области задержали серийного шоколадного вора. Злоумышленник похитил более полусотни плиток из трёх магазинов. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.
VK / Инцидент Москва