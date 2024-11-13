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13 ноября, 13:16

На камеры попало дерзкое похищение кота двумя девочками из зоомагазина в Москве

Две девушки открыли клетку и украли кота из зоомагазина в Москве

В Москве две девушки пришли в зоомагазин, открыли клетку с котом и унесли его с собой. Кадры с камер наблюдения попали в Сеть. Совершивших кражу посетительниц до сих пор не нашли.

В Москве украли кота из зоомагазина. Видео © VK / Инцидент Москва

Администратор магазина рассказала 360.ru, что животное поступило к ним из приюта и находилось на передержке. Коту хотели найти хозяев, однако пока питомцем никто не интересовался. Владельцы торговой точки уже обратились в полицию, заведено уголовное дело.

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Ранее в Троицке Челябинской области задержали серийного шоколадного вора. Злоумышленник похитил более полусотни плиток из трёх магазинов. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Обложка ©

VK / Инцидент Москва

Татьяна Миссуми
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