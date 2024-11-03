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3 ноября, 13:15

У 74-летнего коллекционера из Петербурга украли картины на 10 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге из квартиры 74-летнего коллекционера украли две картины общей стоимостью десять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Пожилой мужчина, проживающий в посёлке Ленинское Выборгского района Ленобласти, сообщил, что в период его длительного отсутствия из его квартиры в доме по улице Некрасова была совершена кража двух картин», — указано в сообщении.

Потерпевший отметил, что сумма ущерба превысила десять миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Из музея в Нидерландах похитили две картины Энди Уорхола
Из музея в Нидерландах похитили две картины Энди Уорхола

А ранее Life.ru писал, что у продюсера российского кино Юлии Рымар украли сумку Louis Vuitton стоимостью в 260 тысяч рублей. Женщина отдыхала в одном из столичных баров, когда неизвестный мужчина едва не вынес её сумку. Возбуждено уголовное дело.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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