Из музея в Нидерландах похитили две картины Энди Уорхола

Две работы знаменитого американского художника и дизайнера Энди Уорхола были украдены из картинной галереи MPV в Ойстервейке. Ещё два произведения искусства были похищены, но позже выброшены на улицу, сообщает телеканал NOS.

По информации вещательной корпорации, инцидент произошел ночью. Злоумышленники использовали взрывчатку для проникновения в здание, что привело к выбиванию входной двери и многих окон галереи. Также пострадали окна соседних домов.

Согласно записям с камер наблюдения, преступники унесли четыре работы из серии «Правящие королевы», созданные Уорхолом в 1980-х годах. На шелкографических портретах изображены четыре монаршие особы того времени: голландская королева Беатрикс, британская — Елизавета II, датская — Маргрете II и королева Свазиленда Нтомби Твала. Однако все произведения не поместились в автомобиль грабителей, поэтому две картины были выброшены на улицу. Воры скрылись с портретами британской и датской королев. Работы находились в галерее перед предстоящей продажей на ярмарке искусств PAN в Амстердаме, которая пройдет с 24 ноября по 1 декабря.

Владелец галереи Марк Пейт Виссер считает, что ограбление не удалось, так как все четыре произведения искусства были "непоправимо повреждены". Он не стал раскрывать их стоимость, но отметил, что хорошо застрахован от финансовых потерь.