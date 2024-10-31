У продюсера Рымар в Москве украли сумку Louis Vuitton за 260 тысяч

У продюсера российского кино, сериалов и театральных постановок Юлии Рымар украли сумку Louis Vuitton стоимостью в 260 тысяч рублей в одном из столичных баров. Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

Кража произошла в ночь с 27 на 28 октября, когда 36-летняя Рымар отдыхаха в одном из заведений в Калашном переулке. В один момент она заметила пропажу сумки, которую поставила около себя. Тогда продюсер обратилась к администрации бара, а охранна задержала на выходе мужчину, пытавшегося вынести исчезнувшую сумку. Горе-похитителя передали в добрые руки прибывшего по вызову наряда полиции.

«Охраной заведения был задержан мужчина, который пытался тайно похитить принадлежащую посетительнице сумку с личными вещами бренда «Луи Виттон» стоимостью 260 000 рублей. Им оказался 42-летний уроженец Рязанской области, проживающий в Москве», — цитирует агентство своего собеседника.

По факту случившегося проводится полицейская проверка. По её итогам будет решён вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела в рамках статьи 158 УК РФ «Кража».