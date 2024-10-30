«Полиция, на пол!» МВД показало видео задержания похитивших 11 миллионов у бойцов СВО
Волк показала видео задержания подозреваемых в краже 11 млн рублей у бойцов СВО
Деньги, которые украли злоумышленники у участников СВО во Владимирской области. Обложка © Telegram / Ирина Волк
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк показала видео задержания подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у участников спецоперации (СВО) во Владимирской области. Правоохранительные органы доставили всех фигурантов в отделение МВД.
Сотрудники МВД задержали подозреваемых в краже денег у участников СВО под Владимиром. Видео © Telegram / Ирина Волк
На опубликованных кадрах видно, как одного из подозреваемых задержали прямо на улице, а двух других — в кабинетах. Затем фигурантов отправили в отдел УМВД. Кроме того, правоохранительные органы продемонстрировали многочисленные купюры номиналом 2 тысячи рублей, которые были найдены в сумке одного из задержанных.
Напомним, ранее во Владимирской области задержали подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у бойцов СВО с банковских карт. По данным МВД, возбуждено пять уголовных дел по статье о краже. Фигурантов заключили под стражу.