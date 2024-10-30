«Полиция, на пол!» МВД показало видео задержания похитивших 11 миллионов у бойцов СВО

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк показала видео задержания подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у участников спецоперации (СВО) во Владимирской области. Правоохранительные органы доставили всех фигурантов в отделение МВД.

На опубликованных кадрах видно, как одного из подозреваемых задержали прямо на улице, а двух других — в кабинетах. Затем фигурантов отправили в отдел УМВД. Кроме того, правоохранительные органы продемонстрировали многочисленные купюры номиналом 2 тысячи рублей, которые были найдены в сумке одного из задержанных.