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30 октября, 15:41

«Полиция, на пол!» МВД показало видео задержания похитивших 11 миллионов у бойцов СВО

Волк показала видео задержания подозреваемых в краже 11 млн рублей у бойцов СВО

Деньги, которые украли злоумышленники у участников СВО во Владимирской области. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Деньги, которые украли злоумышленники у участников СВО во Владимирской области. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк показала видео задержания подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у участников спецоперации (СВО) во Владимирской области. Правоохранительные органы доставили всех фигурантов в отделение МВД.

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в краже денег у участников СВО под Владимиром. Видео © Telegram / Ирина Волк

На опубликованных кадрах видно, как одного из подозреваемых задержали прямо на улице, а двух других — в кабинетах. Затем фигурантов отправили в отдел УМВД. Кроме того, правоохранительные органы продемонстрировали многочисленные купюры номиналом 2 тысячи рублей, которые были найдены в сумке одного из задержанных.

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Напомним, ранее во Владимирской области задержали подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у бойцов СВО с банковских карт. По данным МВД, возбуждено пять уголовных дел по статье о краже. Фигурантов заключили под стражу.

Дарья Нарыкова
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