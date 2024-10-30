Во Владимирской области задержали подозреваемых в краже 11 млн у бойцов СВО

Сотрудники полиции задержали троих жителей Владимирской области, которых подозревают в краже более 11 миллионов рублей с банковских карт участников специальной военной операции (СВО). Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники ГУУР МВД России, их коллеги из УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность троих жителей региона. Сотрудники пункта отбора на военную службу подозреваются в серии краж денежных средств с банковских карт», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертвами мошеннической схемы стали военнослужащие, подписавшие контракт с Минобороны. Сотрудники пункта отбора, оформляя документы, присваивали сим-карты, предназначенные для передачи военнослужащим вместе с банковскими картами. Эти сим-карты позволяли злоумышленникам дистанционно управлять счетами участников СВО и похищать их зарплатные выплаты. На данный момент зафиксировано пять случаев краж на общую сумму более 11 миллионов рублей.

Следователи возбудили пять уголовных дел по статье 158 УК РФ. В ходе обысков, проведённых с поддержкой Росгвардии, у подозреваемых были изъяты деньги, мобильные телефоны и документы, имеющие значимость для расследования.

Фигуранты заключены под стражу в качестве меры пресечения. Полицейские продолжают работу по выявлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.