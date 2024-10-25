Получают деньги прямо на свои счета: Злоумышленники придумали новый способ обмана через квитанции

Председатель Жилищного союза Москвы и Подмосковья, член Комитета ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин сообщил, что у московских мошенников появился новый способ обмана. Злоумышленники начали рассылать поддельные квитанции за оплату коммунальных услуг — люди сканируют ложный QR-код и отправляют деньги напрямую аферистам, думая, что оплачивают коммунальные услуги.

«Дело в том, что эта квитанция выглядит почти как настоящая, только в ней указан ложный QR-код. При сканировании кода происходит платёж на счета мошенников. Кроме того, сканирование кодов дает возможность запросить паспортные данные и отправляет на госуслуги. Это выглядит как фишинговая рассылка. Это очень опасная ситуация», — поделился эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.

Уже появилась первая жертва: жительница Одинцова Ольга П. перешла по указанным в лже-квитанции данным и оплатила коммуналку, а спустя неделю получила ещё одну квитанцию с тем же счётом.

«Я стала звонить по всем горячим линиям, уверять, что за ЖКХ оплатила, но пришёл повторный платёж. Мои данные проверили и сообщили, что услуги не оплачены, поэтому следует перепроверить, куда именно я отправила средства», — поделилась местная жительница.

Юрист Константин Крохин советует сравнивать реквизиты на квитанции с теми, которые указаны на официальном сайте МосОблЕИРЦ, чтобы удостовериться, что перед вами настоящий платёжный документ. Также эксперт сообщил, что пока можно выбрать другие способы оплаты: произвести операцию через личный кабинет в приложении или на портале МосОблЕИРЦ, оплатить услуги через банковские терминалы в клиентских офисах.

По словам Крохина, если недавно вы воспользовались QR-кодом из квитанции, необходимо проверить, поступили ли средства в ЕИРЦ. Сделать это можно по телефону горячей линии.