28-летний мужчина почти год воровал игрушки и детское питание из магазина в Подмосковье
В Подмосковье мужчину поймали на краже детских товаров
28-летний житель Московской области часто приходил воровать товары в один из детских магазинов. Больше всего его привлекали игрушки и питание для детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Вор детских товаров. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Представители прокуратуры отметили, что на воровстве детского питания и игрушек мужчина попался ещё в начале текущего года, но доказать его причастность получилось лишь после задержания с поличным во время новой попытки кражи из того же самого магазина.
«В ходе дознания вину в совершении кражи он не признал, однако был полностью изобличён собранными доказательствами, в том числе, видеозаписью и заключением портретной судебной экспертизы», — сказано в публикации.
Ему было предъявлено обвинение по статье о краже.
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Telegram / Прокуратура Москвы