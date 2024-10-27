28-летний мужчина почти год воровал игрушки и детское питание из магазина в Подмосковье

28-летний житель Московской области часто приходил воровать товары в один из детских магазинов. Больше всего его привлекали игрушки и питание для детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Вор детских товаров. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Представители прокуратуры отметили, что на воровстве детского питания и игрушек мужчина попался ещё в начале текущего года, но доказать его причастность получилось лишь после задержания с поличным во время новой попытки кражи из того же самого магазина.

«В ходе дознания вину в совершении кражи он не признал, однако был полностью изобличён собранными доказательствами, в том числе, видеозаписью и заключением портретной судебной экспертизы», — сказано в публикации.

Ему было предъявлено обвинение по статье о краже.