Учительница английского под носом у охранника вынесла из школы учебники на миллион рублей

Преподаватель английского языка вынесла из тульской школы учебники, общая стоимость которых составила около миллиона рублей. После этого она продавала их на сайте. Об этом пишет Mash.

Награбленные учебники. Фото © Telegram / Mash

Преподавательская деятельность 47-летней Людмилы К. в тульской школе подошла к концу, когда завершилась четвёртая четверть прошлого учебного года. Она написала увольнение по собственному желанию, а потом в течение пары месяцев каникул партиями выносила стопки учебников английского языка. В школу она пробиралась, пока охранник отлучался в библиотеку поливать цветы.

Учебников хватились в сентябре. Директор школы позвонила в полицию, после чего объявления о продаже учебников отыскали на сайте. Сейчас женщина под домашним арестом, ей грозит штраф и тюремный срок до пяти лет.