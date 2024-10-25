Учительница английского под носом у охранника вынесла из школы учебники на миллион рублей
В Тульской области учительница английского украла учебники на миллион рублей
Преподаватель английского языка вынесла из тульской школы учебники, общая стоимость которых составила около миллиона рублей. После этого она продавала их на сайте. Об этом пишет Mash.
Награбленные учебники. Фото © Telegram / Mash
Преподавательская деятельность 47-летней Людмилы К. в тульской школе подошла к концу, когда завершилась четвёртая четверть прошлого учебного года. Она написала увольнение по собственному желанию, а потом в течение пары месяцев каникул партиями выносила стопки учебников английского языка. В школу она пробиралась, пока охранник отлучался в библиотеку поливать цветы.
Учебников хватились в сентябре. Директор школы позвонила в полицию, после чего объявления о продаже учебников отыскали на сайте. Сейчас женщина под домашним арестом, ей грозит штраф и тюремный срок до пяти лет.
Ранее в хабаровском техникуме преподаватель русского языка выволок студентку из аудитории по полу. Версии очевидцев рознятся: одни говорят, что его взбесил неверный ответ на вопрос, а другие указывают, что девушка срывала занятие.
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