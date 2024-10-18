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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 13:20

В России заработает чат-бот «Помощник Рособрнадзора» для поддержки учителей

На всей территории России с 1 ноября начнёт функционировать чат-бот «Помощник Рособрнадзора». Главная задача новинки заключается в сборе заявок о неправомерных действий в отношении преподавателей и поддержка при избыточной бюрократической нагрузке. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

«С 1 ноября чат-бот «Помощник Рособрнадзора» должен заработать для учителей из всех регионов России», — говорится в сообщении.

Первыми проверить функционал бота на себе могли педагоги Пензенской и Владимирской областей. Чат-бот работает в автоматическом режиме и позволяет заявителю остаться анонимным. Если региональные органы не решат проблему, к делу подключатся Прокуратура и Рособрнадзор.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich

Николай Рюмин
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