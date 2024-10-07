Заслуженный учитель РФ рассказал, как в США решают проблему с оскорблением педагогов

И ученики бывают разнузданные и без тормозов, и родители все по-разному представляют себе, чего они хотят от образования. Да, бывает, что могут позволить себе оскорбления в адрес педагога. И такая норма, как штраф за оскорбление учителя, будет в очень небольшой степени защищать педагогов. В тех же американских школах есть такая должность — канцлер. Это человек, который при встрече педагога с родителем всегда присутствует и следит за тем, чтобы педагог не был оскорблён и тому подобное, а разговоры записываются потому, что это всё серьёзно.