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Заслуженный учитель РФ рассказал, как в США решают проблему с оскорблением педагогов

Заслуженный учитель РФ Ямбург оценил закон о штрафах за оскорбление педагогов

7 октября, 10:49
В РФ предлагают ввести штрафы за оскорбление учителей. Обложка © freepik.com

В РФ предлагают ввести штрафы за оскорбление учителей. Обложка © freepik.com

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург поддержал законопроект о введении штрафов за публичное оскорбление педагогов, однако подчеркнул, что настоящий и творческий учитель не даст себя в обиду.

И ученики бывают разнузданные и без тормозов, и родители все по-разному представляют себе, чего они хотят от образования. Да, бывает, что могут позволить себе оскорбления в адрес педагога. И такая норма, как штраф за оскорбление учителя, будет в очень небольшой степени защищать педагогов. В тех же американских школах есть такая должность — канцлер. Это человек, который при встрече педагога с родителем всегда присутствует и следит за тем, чтобы педагог не был оскорблён и тому подобное, а разговоры записываются потому, что это всё серьёзно.

Евгений Ямбург

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук

И ученики бывают разнузданные и без тормозов, и родители все по-разному представляют себе, чего они хотят от образования. Да, бывает, что могут позволить себе оскорбления в адрес педагога. И такая норма, как штраф за оскорбление учителя, будет в очень небольшой степени защищать педагогов. В тех же американских школах есть такая должность — канцлер. Это человек, который при встрече педагога с родителем всегда присутствует и следит за тем, чтобы педагог не был оскорблён и тому подобное, а разговоры записываются потому, что это всё серьёзно.
И ученики бывают разнузданные и без тормозов, и родители все по-разному представляют себе, чего они хотят от образования. Да, бывает, что могут позволить себе оскорбления в адрес педагога. И такая норма, как штраф за оскорбление учителя, будет в очень небольшой степени защищать педагогов. В тех же американских школах есть такая должность — канцлер. Это человек, который при встрече педагога с родителем всегда присутствует и следит за тем, чтобы педагог не был оскорблён и тому подобное, а разговоры записываются потому, что это всё серьёзно.

Собеседник Life.ru, убеждён в том, что настоящий и творческий педагог не даст себя обидеть: такой педагог очень внимательно следит за тем, что происходит в классе, чётко реагирует на различные точки зрения ребят и может деликатно выйти из любой ситуации, а иногда и извиниться.

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Напомним, что в скором времени на рассмотрение в Госдуму будет внесён законопроект, предусматривающий введение штрафов за оскорбление педагогов. Так, его размер составит от пяти тысяч рублей для физлиц и до 700 тысяч для юрлиц.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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