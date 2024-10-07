Россиян могут начать штрафовать на сотни тысяч рублей за оскорбление учителей

В скором времени на рассмотрение в Госдуму будет внесёт законопроект, предусматривающий введение административных наказаний за оскорбление педагогов. Так, размер штрафа составит от пяти тысяч рублей для физлиц и до 700 тысяч для юрлиц. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на текст документа.

По информации издания, авторами инициативы являются зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава справедливороссов Сергей Миронов.

«За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от пяти тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юрлица — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Если такое оскорбление будет размещено в сети, то штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, юрлиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей», — сказано в тексте законопроекта.

Представители фракции СРЗП заявили, что проект уже был направлен на отзыв в Верховный суд и правительство РФ, а Минпросвещения уже его одобрило. Минпросвещения уже концептуально поддержало инициативу и выразило готовность рассмотреть документ.