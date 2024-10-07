Россиян могут начать штрафовать на сотни тысяч рублей за оскорбление учителей
«Известия»: В Госдуме хотят ввести штрафы за публичное оскорбление учителей
В скором времени на рассмотрение в Госдуму будет внесёт законопроект, предусматривающий введение административных наказаний за оскорбление педагогов. Так, размер штрафа составит от пяти тысяч рублей для физлиц и до 700 тысяч для юрлиц. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на текст документа.
По информации издания, авторами инициативы являются зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава справедливороссов Сергей Миронов.
«За публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей граждане могут получить штраф от пяти тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юрлица — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Если такое оскорбление будет размещено в сети, то штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, юрлиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей», — сказано в тексте законопроекта.
Представители фракции СРЗП заявили, что проект уже был направлен на отзыв в Верховный суд и правительство РФ, а Минпросвещения уже его одобрило. Минпросвещения уже концептуально поддержало инициативу и выразило готовность рассмотреть документ.
По словам Сергея Миронова, от учителей поступает очень много жалоб на то, что в подавляющем большинстве случаев закон оказывается на стороне учеников и родителей. В связи с этим педагоги «остаются один на один» со своими проблемами.
Ранее депутаты Госдумы рассмотрели законопроект, который позволит педагогам требовать компенсацию морального вреда в случае распространения информации, порочащей их честь и достоинство. В случае принятия инициативы, у учителей появится конкретная юридическая норма, которую они смогут использовать в защиту.
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