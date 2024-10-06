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6 октября, 11:23

Диалог или штрафы: Учитель объяснила, как решить проблему буллинга в школах

Учитель Гартман: За буллинг преподавателей школьников нужно «бить рублём»

Увы, примерным поведением учеников сегодня могут похвастаться далеко не все школы. И порой объектами буллинга для хулиганов становятся не только ученики, но и педагоги. Учитель русского языка и литературы Татьяна Гартман объяснила, как можно решить эту проблему.

В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что для борьбы с буллингом есть два пути. Так, можно постараться выстроить диалог с учениками, отличающимися плохим поведением, «на уровне директора и, может быть, полицейского». Кроме того, за проступки можно наказывать штрафами.

«Применять законные методы, такие как бить рублём — административная ответственность, как [за] тот же самый мат» — отметила учитель.

В ГД придумали, как бороться со школьными хулиганами
В ГД придумали, как бороться со школьными хулиганами

Ранее Life.ru сообщал, что руководство российских школ обяжут мониторить буллинг учеников и сообщать в ПДН. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.

Обложка ©

pixabay / jerrykimbrell10

Борис Эльфанд
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