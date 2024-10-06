Диалог или штрафы: Учитель объяснила, как решить проблему буллинга в школах

Увы, примерным поведением учеников сегодня могут похвастаться далеко не все школы. И порой объектами буллинга для хулиганов становятся не только ученики, но и педагоги. Учитель русского языка и литературы Татьяна Гартман объяснила, как можно решить эту проблему.

В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что для борьбы с буллингом есть два пути. Так, можно постараться выстроить диалог с учениками, отличающимися плохим поведением, «на уровне директора и, может быть, полицейского». Кроме того, за проступки можно наказывать штрафами.

«Применять законные методы, такие как бить рублём — административная ответственность, как [за] тот же самый мат» — отметила учитель.