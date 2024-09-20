Руководство российских школ обяжут мониторить буллинг учеников и сообщать в ПДН

Руководство школ обяжут мониторить буллинг учеников и отправлять информацию об издевательствах над ребятами в ПДН. Такой законопроект подготовили в Госдуме после нападения подростка на одноклассников в Челябинске, сообщает Mash.

Следить за буллингом предлагают не только в школе, но и на страничках социальных сетях детей. Школы обяжут при обнаружении чего-то подозрительного отправлять отчёт в комиссию по делам несовершеннолетних, а далее с хулиганами будут работать эксперты.