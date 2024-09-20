Руководство российских школ обяжут мониторить буллинг учеников и сообщать в ПДН
Руководство школ обяжут мониторить буллинг учеников и отправлять информацию об издевательствах над ребятами в ПДН. Такой законопроект подготовили в Госдуме после нападения подростка на одноклассников в Челябинске, сообщает Mash.
Следить за буллингом предлагают не только в школе, но и на страничках социальных сетях детей. Школы обяжут при обнаружении чего-то подозрительного отправлять отчёт в комиссию по делам несовершеннолетних, а далее с хулиганами будут работать эксперты.
Согласно законопроекту депутата Артёма Метелева, травлей будет признаваться ситуация, когда нападения на ребёнка фиксируются неоднократно, а также если буллинг осуществляется группой. К унижению личности будет относиться, в том числе, распространение ложной информации. В понятия «жертвы» и «виновники» в рамках закона будут включены только дети, поэтому учителя не подпадают под нововведение.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске ребёнок с молотком вошёл в коррекционную школу и начал без разбора калечить одноклассников. В результате нападения пострадали четверо детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии. 13-летнего нападавшего задержали. Заведены уголовные дела уголовные дела о халатности и организации убийства.
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